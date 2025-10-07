Conoscere l’Epilessia oggi

“Ho 22 anni e 4 anni fa mi hanno detto che soffro di epilessia; nel primo anno ho avuto per 4 volte la perdita di coscienza, non mi ricordo nulla, ma mia madre e la mia ragazza si sono molto spaventate quando mi hanno visto cadere a terra e tremare intensamente; in un’occasione mi sono svegliato con dolori muscolari e con il sapore del sangue in bocca per essermi tagliato la lingua. Ho sempre sofferto di mal di testa e spesso vedevo le scene davanti a me come già vissute, pensavo di avere un pensiero magico; prima di iniziare la cura avevo improvvisi sbalzi di umore e rimanevo con lo sguardo fisso, assente e spesso venivo chiamato per riportarmi presente nella realtà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it