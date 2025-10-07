di Marianna Vazzana MILANO I pezzi di un puzzle non sempre si incastrano. E chi ha detto che una storia debba avere una conclusione? Una situazione si può ribaltare a seconda del punto di vista. Le possibilità sono infinite, come nella vita. Ma unici sono i legami che si creano, visibili e invisibili, dentro di sé e in relazione con gli altri. La mostra-gioco “Connessioni“ pensata per i piccoli dai 3 agli 8 anni (al Muba, Museo dei bambini alla Rotonda di via Besana ) lo svela attraverso quattro installazioni-esplorazioni che invitano a "scoprire noi, il mondo e le relazioni". A fare caso a questi legami infiniti e a prendersene cura, mettendo da parte l’iperconnessione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Connessioni in mostra. Nei giochi "imperfetti" la scoperta del mondo