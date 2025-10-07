Indennità pari all’80% della retribuzione per 3 mesi ai genitori anche nella Manovra 2026. Allo studio della maggioranza la conferma dell’aumento della somma riconosciuta sul congedo parentale facoltativo, nel primo trimestre subito dopo la fine di quello obbligatorio. La misura, già inserita nella scorsa legge di Bilancio e valida per il 2025, potrebbe essere estesa a un periodo anche superiore. È quanto emerso da fonti parlamentari, che hanno fatto sapere di essere al lavoro sull’analisi dei costi e delle risorse per estendere la durata della copertura all’80% del congedo parentale. Il congedo parentale facoltativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Congedo parentale per 3 mesi all’80%, la conferma in Manovra