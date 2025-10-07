Confronto-scontro tra padre giornalista e figlia manifestante sui cortei per Gaza | Papà io continuerò per la mia strada
“Vorrei chiedere un aiuto ai lettori. Mia moglie italiana e i nostri sei bambini, che hanno dai 10 ai 22 anni, credono che Israele sia colpevole di genocidio a Gaza e che la premier italiana di destra Giorgia Meloni ne sia complice. Io credo di no. Cosa dovrei dire loro?”. Inizia così un articolo firmato dal giornalista inglese Nicholas Farrell pubblicato nei giorni scorsi sul periodico conservatore The Spectator, il settimanale più antico del mondo. L’articolo è intitolato My Italian family believe Meloni is complicit in genocide: La mia famiglia crede che Meloni è complice nel genocidio. https:www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: confronto - scontro
Garlasco, su «ignoto 3» è scontro tra accusa e difesa: al via il confronto del Dna con 30 persone
Scontro sull'aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula”
Tensioni nel Ladakh, incontri a Washington, scontro nel cricket. Continua il confronto India-Pakistan
++ MESSAGGIO IMPORTANTE ++ Abbiamo una Presidente del Consiglio che provoca le piazze: è la prima estremista. Vuole lo scontro per soffocare il confronto? È inaccettabile. Stamane ho incontrato tanti studenti e giovanissimi che sfilavano in piazza pacif - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo una Presidente del Consiglio che provoca le piazze: è la prima estremista. Vuole lo scontro per soffocare il confronto? È inaccettabile. Stamane ho incontrato tanti studenti e giovanissimi che sfilavano in piazza pacificamente contro quel che succede - X Vai su X
“Bruno Vespa infame” la scritta nell’ascensore in Rai dopo lo scontro su Gaza: “Gesto intollerabile” - “Bruno Vespa rappresenta da decenni un punto di riferimento per il giornalismo e l’informazione della Rai. Lo riporta msn.com