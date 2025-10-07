Confronto-scontro tra padre giornalista e figlia manifestante sui cortei per Gaza | Papà io continuerò per la mia strada

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vorrei chiedere un aiuto ai lettori. Mia moglie italiana e i nostri sei bambini, che hanno dai 10 ai 22 anni, credono che Israele sia colpevole di genocidio a Gaza e che la premier italiana di destra Giorgia Meloni ne sia complice. Io credo di no. Cosa dovrei dire loro?”. Inizia così un articolo firmato dal giornalista inglese Nicholas Farrell pubblicato nei giorni scorsi sul periodico conservatore The Spectator, il settimanale più antico del mondo. L’articolo è intitolato My Italian family believe Meloni is complicit in genocide: La mia famiglia crede che Meloni è complice nel genocidio. https:www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

confronto scontro tra padre giornalista e figlia manifestante sui cortei per gaza pap224 io continuer242 per la mia strada

© Ilfattoquotidiano.it - Confronto-scontro tra padre giornalista e figlia manifestante sui cortei per Gaza: “Papà, io continuerò per la mia strada”

In questa notizia si parla di: confronto - scontro

Garlasco, su «ignoto 3» è scontro tra accusa e difesa: al via il confronto del Dna con 30 persone

Scontro sull'aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula”

Tensioni nel Ladakh, incontri a Washington, scontro nel cricket. Continua il confronto India-Pakistan

confronto scontro padre giornalista“Bruno Vespa infame” la scritta nell’ascensore in Rai dopo lo scontro su Gaza: “Gesto intollerabile” - “Bruno Vespa rappresenta da decenni un punto di riferimento per il giornalismo e l’informazione della Rai. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Confronto Scontro Padre Giornalista