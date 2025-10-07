“Vorrei chiedere un aiuto ai lettori. Mia moglie italiana e i nostri sei bambini, che hanno dai 10 ai 22 anni, credono che Israele sia colpevole di genocidio a Gaza e che la premier italiana di destra Giorgia Meloni ne sia complice. Io credo di no. Cosa dovrei dire loro?”. Inizia così un articolo firmato dal giornalista inglese Nicholas Farrell pubblicato nei giorni scorsi sul periodico conservatore The Spectator, il settimanale più antico del mondo. L’articolo è intitolato My Italian family believe Meloni is complicit in genocide: La mia famiglia crede che Meloni è complice nel genocidio. https:www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Confronto-scontro tra padre giornalista e figlia manifestante sui cortei per Gaza: “Papà, io continuerò per la mia strada”