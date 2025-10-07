Confiscare i beni russi per armare Kiev? L’Europa si spacca la Sicilia paga il conto
La proposta del leader tedesco Friedrich Merz – confiscare gli asset russi per finanziare armi all’Ucraina – ha il pregio della chiarezza e il difetto dell’audacia. Non si parla più di congelamento cautelativo, ma di esproprio vero e proprio, rivestito di nobili intenzioni. A Bruxelles l’idea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: confiscare - beni
Alexander Stubb ha accolto la proposta dell'Ue di confiscare i beni russi congelati a meno che la Russia non accetti di pagare le riparazioni di guerra all'Ucraina. Ma il Belgio definisce il piano "problematico". ? https://l.euronews.com/J84v #EuropeNews Vai su Facebook
Russia: un decreto per confiscare i beni UE/ “Aziende nazionalizzate più rapidamente per la vendita” - La Russia ragiona sulla confisca dei beni UE: Putin firma un decreto per nazionalizzare le imprese straniere e rivenderle ... Secondo ilsussidiario.net
Focus. Il nodo della confisca degli asset russi: l’Ue si approprierà (per ora) solo degli interessi che generano - Un grafico del 2024 di Euroclear sugli asset che detiene La questione giuridica della confisca degli asset russi detenuti da Euroclear ... Scrive barbadillo.it