Confindustria | moda italiana sotto tiro

18.21 "Il sistema tessile e moda italiana" è sotto attacco": è l'allarme lanciato a dal presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, presentando la quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum. Nel primo semestre del 2025, sottolinea Sburlati, l'export italiano è calato del 4% circa, mentre l'import è salito del 6%. La Cina ha registrato +18%, "con le centinaia di migliaia di pacchi che arrivano ogni giorno nelle nostre case", ha specificato Sburlati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: confindustria - moda

Concluso il corso gratuito di Confindustria per operatore tessile: "Nuove competenze per rilanciare il settore moda in Abruzzo"

Il concorso promosso dalla sezione sistema moda Confindustria Toscana Nord - facebook.com Vai su Facebook

“E’ di Moda il mio futuro”, nona edizione per il progetto di Confindustria Toscana Nord per i giovani - X Vai su X

Sburlati (Confindustria) “Moda italiana sotto attacco. Dal forum di Venezia azioni concrete” - Il sistema moda si riunirà due giorni in Laguna per studiare nuove misure a sostegno della filiera che nel primo semestre ha registrato un calo dell'export (- it.fashionnetwork.com scrive

++ Confindustria moda, il sistema italiano è sotto attacco - il sistema tessile e moda italiana "è sotto attacco": è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria moda Luca Sburlati presentando la quarta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum. Come scrive msn.com