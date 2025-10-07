Confetture a rischio botulino tra ragni e scarafaggi piscine sporche | blitz del Nas negli agriturismi in Emilia Romagna

Bologna, 7 ottobre 2025 - Agriturismo nel mirino del Nas (video): controlli in tutte le province. Dalle confetture prodotte irregolarmente alla manutenzione di piscine fino a condizioni igieniche critiche anche nella gestione di servizi ristorante: contestate sanzioni per un totale di oltre 8.000. Sequestrati anche 40 chili di conserve per un valore complessivo di circa mille euro. I controlli negli agriturismo sono stati intensificati nelle ultime settimane. Nel complesso la maggior parte delle strutture sono risultare in regola. Solo in tre circostanze sono state ravvisate criticità. Vediamo nel dettaglio le operazioni del Nas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confetture a rischio botulino tra ragni e scarafaggi, piscine sporche: blitz del Nas negli agriturismi in Emilia Romagna

