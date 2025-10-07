Confartigianato sostiene la ricerca | il 15 ottobre arriva il Talk Show ‘Lei lui e l’altro’

Arezzo, 7 ottobre 2025 –  Confartigianato Imprese Arezzo conferma il proprio impegno in prima linea nel sensibilizzare e supportare il mondo femminile che gravita attorno al contesto associativo: imprenditrici, dipendenti, pensionate. Oltre ad avere attivato da molti anni convenzioni mirate per facilitare l’accesso a percorsi di diagnosi preventiva presso i centri specializzati del nostro territorio, quest’anno l’Associazione ha deciso di offrire un’occasione di confronto aperta a tutta la cittadinanza. Per questo ha organizzato l’evento “Lei, lui e l’altro. Mente, Corpo e Relazioni nella Battaglia contro il Cancro al Seno”, che si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

