Confartigianato sostiene la ricerca | il 15 ottobre arriva il Talk Show ‘Lei lui e l’altro’
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Confartigianato Imprese Arezzo conferma il proprio impegno in prima linea nel sensibilizzare e supportare il mondo femminile che gravita attorno al contesto associativo: imprenditrici, dipendenti, pensionate. Oltre ad avere attivato da molti anni convenzioni mirate per facilitare l’accesso a percorsi di diagnosi preventiva presso i centri specializzati del nostro territorio, quest’anno l’Associazione ha deciso di offrire un’occasione di confronto aperta a tutta la cittadinanza. Per questo ha organizzato l’evento “Lei, lui e l’altro. Mente, Corpo e Relazioni nella Battaglia contro il Cancro al Seno”, che si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: confartigianato - sostiene
? Lunedì 29 settembre presso la sede della nostra Associazione è stata presentata la squadra U.S. Azzurra Trento Calcio Femminile per la stagione 2025/2026. Quest'anno Associazione Artigiani Confartigianato Trentino sostiene la squadra come sponso - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato balneari soddisfatta per i bagnini minorenni - Confartigianato imprese balneari delle Marche esprime soddisfazione per l'approvazione di alcuni emendamenti al decreto Milleproroghe che intervengono sulla riforma del servizio di salvamento, ... Secondo ansa.it
Confartigianato, il 39% delle imprese teme un peggioramento economico, ma senza calo dell'occupazione - Le imprese artigiane bresciane si sentono poco rappresentate sul piano della rappresentanza politica. Da brescia.corriere.it