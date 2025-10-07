Confartigianato sostiene la ricerca | arriva il talk show ‘Lei lui e l’altro’

Confartigianato Imprese Arezzo conferma il proprio impegno in prima linea nel sensibilizzare e supportare il mondo femminile che gravita attorno al contesto associativo: imprenditrici, dipendenti, pensionate. Oltre ad avere attivato da molti anni convenzioni mirate per facilitare l’accesso a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Confartigianato sostiene la ricerca: il 15 ottobre arriva il Talk Show ‘Lei, lui e l’altro’

Confartigianato sostiene la ricerca: il 15 ottobre arriva il Talk Show 'Lei, lui e l'altro' - Al Teatro Petrarca un grande evento di beneficenza sulla lotta al tumore al seno per parlare di prevenzione, nuove cure e relazioni

