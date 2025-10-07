Confartigianato Lecco festeggia 80 anni con sfilate arte e solidarietà | raccolti oltre mille euro

Leccotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa che ha unito creatività, tradizione e innovazione. Domenica 5 ottobre il centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera si è trasformato in un palcoscenico dell'artigianato lecchese per celebrare gli 80 anni di Confartigianato Imprese Lecco. Dal mattino alla sera, centinaia di persone. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confartigianato - lecco

confartigianato lecco festeggia 80Confartigianato Imperia compie 80 anni: “Radici antiche e innovazione coraggiosa” - Al Casinò di Sanremo il ministro Zangrillo. Scrive riviera24.it

Confartigianato Cuneo festeggia 80 anni dalla fondazione - Fondata nel 1945, Confartigianato Imprese Cuneo festeggia 80 anni al servizio degli artigiani e delle piccole imprese del territorio. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Lecco Festeggia 80