Condotta di risalita Autonomia da Fiumicino | Lavori importanti per la salvaguardia del territorio
Fiumicino, 7 ottobre 2025 – “Domani alle ore 10,00 presso lo Stagno di Focene, all’interno del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, si svolgerà la Cerimonia di inizio dei lavori attinenti al 1° Lotto – detto Lotto A – dell’impianto comunemente denominato “condotta di risalita”, alla quale presenzierà il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Autonomia da Fiumicino che tanto ha l avorato e combattuto per dare inizio a questa importante grande opera nei tempi più stretti possibile, invitata dal Comune di Fiumicino, presenzierà all’evento insieme alle Autorità ed alla Cittadinanza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Autonomia da Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
