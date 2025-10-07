Condò sicuro | Inter? Vittoria convincente che la lancia definitvamente ma ora sarà decisivo questo!
Paolo Condò, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha analizzato l'ottimo momento di forma dell' Inter durante un intervento negli studi del canale sportivo, evidenziando il percorso che la squadra di Cristian Chivu sta affrontando in questa stagione. La vittoria convincente contro la Cremonese ha dato un'ulteriore spinta alla squadra, che si prepara ad affrontare tre sfide cruciali nelle prossime settimane. SUL MOMENTO DELL'INTER – «Vittoria convincente dell'Inter che la lancia definitivamente.
Inter in forma e vincente nell'ultima amichevole, prima dell'esordio in Serie A in programma il 25 agosto contro il Torino: la squadra di Christian Chivu batte 2-0 l'Olympiakos in amichevole a Bari.
Inter Sassuolo 2-1: vittoria sofferta dei nerazzurri, Chivu riparte anche in campionato. Nel posticipo serale della quarta giornata di Serie A, l'Inter di Cristian Chivu torna alla vittoria a San Siro dopo due sconfitte consecutive in campionato.