Condò non ha dubbi | Chivu ha risposto alle difficoltà con eleganza l’Inter è rinata

Condò, giornalista molto conosciuto negli ambienti sportivi, ha dimostrato grande fiducia sull'Inter dopo il difficile avvio di stagione: le parole. Nel suo intervento sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha elogiato Cristian Chivu per la sua capacità di risollevarsi dopo un inizio difficile, con due sconfitte nelle prime tre gare. Condò ha paragonato l'allenatore dell' Inter a un agente segreto che, dopo un momento di crisi, ha avuto la forza di reagire con classe e determinazione. SULLA RIPRESA DI CHIVU – «Cristian Chivu è stato il primo allenatore di vertice a finire in una buca, con due sconfitte nelle prime tre gare, e ne è riemerso con l'eleganza di 007 dopo uno dei suoi polverosi cataclismi».

