Condividere video di Onlyfans con altri è revenge porn | la sentenza della Cassazione
I contenuti erotici acquistati su OnlyFans non possono essere condivisi con altre persone anche se acquistati, questo è quanto stabilito dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione. Con la decisione quindi, in Italia il reato di revenge porn è applicabile anche ai contenuti tratti da piattaforme come OnlyFans, dove non è consentito il download dei file ricevuti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
