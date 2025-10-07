Condividere i video di Onlyfans è reato Ecco chi rischia un' accusa di revenge porn

La Cassazione parla chiaro. Se un abbonato ad Onlyfans - la nota piattaforma di video per adulti - inoltra un video a un amico, un collega o comunque un'altra persona rischia una accusa penale per revenge porn. La sentenza. Gli ermellini della quinta sezione della Cassazione hanno chiarito la questione in una nota del 2 settembre scorso quando hanno dovuto esprimersi su un caso avvenuto a Pavia durante il lockdown. Per i giudici, i video - sessualmente espliciti - acquisiti dall'utente non possono essere diffusi liberamente. Proprio su questo punto nelle motivazioni si legge che: " Il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto " e per questo " integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

