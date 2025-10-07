Condannato per truffa in Spagna arrestato a Gorizia | dovrà scontare tre anni
Condannato per truffa in Spagna, viene individuato dai carabinieri a Gorizia e arrestato. Nei giorni scorsi, durante un controllo alla circolazione stradale in via Trieste, i militari della radiomobile di Gorizia hanno rintracciato un cittadino italiano di 28 anni, che dovrà scontare ora tre anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: condannato - truffa
Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni
Truffa un anziano con la scusa del falso incidente: 39enne condannato a tre anni
Finge di voler acquistare una chitarra, poi truffa il venditore: 28enne di Dalmine condannato a 6 mesi
L'uomo era stato condannato per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata in concorso, appropriazione indebita, falsa attestazione a pubblico ufficiale e tentata rapina. Tutti reati commessi nel Veronese - facebook.com Vai su Facebook
Condannato per una lunga sfilza di reati, veronese 53enne catturato in Spagna - Un 53enne latitante è stato arrestato in Spagna: deve scontare 4 anni e 5 mesi per una serie di reati commessi nel Veronese. veronaoggi.it scrive
Latitante veronese arrestato in Spagna: deve scontare 4 anni e 5 mesi di carcere - Il 53enne, rintracciato a Tossa de Mar dai Carabinieri, deve scontare una condanna per bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita e altri reati ... Secondo rainews.it