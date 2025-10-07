Concorso PNRR 3 ci siamo | bando pronto Percorsi abilitanti a che punto siamo? QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 8 ottobre alle 15 | 00
Manca davvero pochissimo per la pubblicazione del bando del concorso PNRR 3. Questione di giorni, forse ore, e la procedura sarà ufficialmente iniziata. Ci saranno 20 giorni di tempo per l'inoltro della domanda. Sullo sfondo, poi, la questione riguardante i percorsi abilitanti con la pubblicazione dei bandi, per il 2025-2026, attesa dopo Natale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - pnrr
