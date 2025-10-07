Conceicao nuovo allenatore dell’Al-Ittihad | contratto fino al 2027 per l’ex Milan

Sergio Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex allenatore del Milan Il valzer delle panchine internazionali si è chiuso con un colpo a sorpresa: Sérgio Conceição è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al-Ittihad. L’annuncio è stato confermato dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, che ha rivelato i dettagli dell’accordo: il portoghese . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conceicao nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex Milan

In questa notizia si parla di: conceicao - nuovo

Ultimissime Juve LIVE: Conceicao resterà in bianconero, a breve nuovo contatto con il PSG per Kolo Muani

Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao a un passo dalla permanenza

Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao resta a Torino, novità per Sancho

#Conceicao non si espone: "Cosa mi piace del nuovo #Milan? A me piace ..." #SempreMilan - X Vai su X

Conceicao: "Cosa mi piace del nuovo Milan di Allegri? A me piace il calcio italiano..." ? - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: accordo trovato - Sergio Conceiçao è rimasto disoccupato per pochi mesi, dopo la fine dell'esperienza con il Milan durata solo sei mesi che cominciò benissimo ma che ... Lo riporta milannews.it