Sergio Conceicao ha firmato, ritorno immediato in panchina dopo l’avventura alla guida del Milan. Tutti i dettagli È arrivato un altro ribaltone sulla panchina di una big. Il prescelto è Sergio Conceicao: l’allenatore portoghese, reduce dall’esperienza al Milan, ha già firmato. Conceicao ha firmato: vola in Arabia Saudita (Foto LaPresse) – calciomercato.it L’ex rossonero riparte dall’ Arabia Saudita. Conceicao infatti sarà il nuovo allenatore dell’ Al Ittihad: come riportato da ‘A Bola’, le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli ed è imminente la firma del tecnico su un contratto biennale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conceicao ha firmato, l’ex Milan torna subito in panchina