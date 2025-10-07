Con un solo voto di scarto il Parlamento europeo salva Ilaria Salis | no alla revoca dell' immunità
Con 306 voti contrari e 305 a favore, e dunque con un solo voto di scarto, il Parlamento europeo ha votato per il no alla revoca dell'immunità parlamentare a Ilaria Salis. La plenaria di Strasburgo salva definitvamente l'europarlamentare di Avs. Bocciata la richiesta dell'Ungheria che chiedeva di poter processare l'eurodeputata che, prima della sua elezione con Avs, era in detenzione cautelare nel paese guidato da Viktor Orbán. Budapest le contesta il reato di lesioni nei confronti di alcuni militanti neonazisti che Salis avrebbe aggredito. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: voto - scarto
Salis vince il primo round. Confermata l’immunità con un solo voto di scarto
Ilaria Salis mantiene l’immunità: Parlamento Ue a favore con un voto di scarto
Ateneo Macerata, 'nostro algoritmo ha previsto voto regionali'. Attraverso ricerche sui social. "Pochi punti decimali di scarto" #ANSA - X Vai su X
Con un solo voto di scarto, la Commissione Juri (Affari Giuridici) del Parlamento europeo ha scelto di proteggere Ilaria Salis, respingendo la revoca dell’immunità. La sinistra festeggia, ma è un segnale imbarazzante per le istituzioni europee. Tra due settiman - facebook.com Vai su Facebook
Con un solo voto di scarto il Parlamento europeo salva Ilaria Salis: no alla revoca dell'immunità - Bocciata definitivamente la richiesta dell'Ungheria, nonostante il capogruppo dei popolari Manfred Weber av ... Scrive ilfoglio.it
Salva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Come scrive huffingtonpost.it