con un george clooney da oscar stasera in tv su la7 cinema va in onda syriana il thriller geopolitico che non lascia un attimo di respiro

Non è un film per chi cerca risposte facili. Syriana è un viaggio vorticoso attraverso i corridoi del potere globale. Dove il petrolio non è solo carburante, ma moneta di scambio per destini umani, guerre silenziose e colpi di stato. Diretto e sceneggiato da Stephen Gaghan (già autore di Traffic ) nel 2005, questo thriller geopolitico, in onda stasera in tv alle 21.15 su La7 Cinema – il nuovo canale Cairo Communication, visibile sul 29 del digitale terrestre – ha regalato un Oscar a George Clooney come Miglior attore non protagonista. Ma, soprattutto, ha avuto il coraggio di raccontare ciò che Hollywood aveva smesso di fare da troppo tempo: la politica senza filtri. 🔗 Leggi su Amica.it

