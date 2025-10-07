Con l’inverno in arriva mia sorella ha fatto scorta di carta stagnola | quando ho scoperto perché sono rimasta a bocca aperta

Notizie.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come la carta stagnola può diventare un prezioso alleato contro il freddo, migliorando l’isolamento e riducendo la dispersione di calore in casa. Con l’arrivo dell’inverno, mia sorella ha sorpreso tutti facendo scorta di carta stagnola, un gesto che inizialmente mi ha lasciato perplessa. Lontano dall’idea di una maratona culinaria di arrosti, il suo scopo era ben diverso e incredibilmente pratico: tappezzare le pareti dietro i termosifoni. Questo metodo, che potremmo definire da “nonna 2.0”, promette di scaldare la casa più velocemente e di conseguire un risparmio sulla bolletta. (Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

