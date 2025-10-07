Si chiama Più Vicini l’iniziativa della Coop Alleanza 3.0 che si prende cura della comunità. Nel mese di ottobre, in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0 si riceve un gettone ogni 15 euro di spesa, ci saranno poi tre realtà sociali del fermano da scegliere. La Coop investirà 250mila euro complessivi per sostenere i progetti scelti attraverso i gettoni, in maniera proporzionale rispetto alle preferenze ricevute. Ieri la presentazione dell’iniziativa, per Fermo sono dunque la casa di accoglienza Sagrini, l’associazione infinitae e la comunità di Sant’Anna, scelte dai soci locali proprio per il valore dell’esperienze portata avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con la spesa si aiutano tre realtà sociali del Fermano