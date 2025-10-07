(askanews) – La sera di sabato 4 ottobre l’ Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile. GUARDA LE FOTO Emma e Francesca Michielin a Sanremo 2022: dettagli di un beauty look condiviso. Prodotto da Vivo Concerti, Tutto in una notte – Live 2025 è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con Francesca Michielin all’Arena di Verona tante amiche, da Fiorella Mannoia a Elisa