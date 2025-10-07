Comunità ebraica di Catania La pace sarebbe il modo migliore per celebrare il 7 ottobre
"La ricorrenza del 7 ottobre riapre una delle peggiori catastrofi che il popolo ebraico si è trovato sul proprio cammino. Purtroppo subiamo ancora le conseguenze di quella triste giornata non avendo portato a casa tutti gli ostaggi sottratti alle loro famiglie". Lo dice il presidente della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: comunit - ebraica
Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre, protesta della comunità ebraica e l'incontro cambia sede Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Per la Comunità ebraica di Bologna sarà un 7 ottobre in forma privata: "C'è un clima d'odio" https://24emilia.com/per-la-comunita-ebraica-di-bologna-sara-un-7-ottobre-in-forma-privata-ce-un-clima-dodio/… - X Vai su X
L’Italia espelle i richiedenti asilo? Denunce a Napoli e Catania: “Domande respinte dai giudici di pace nelle questure: è illegale” - L’obiettivo del governo di aumentare le espulsioni degli stranieri irregolari può giustificare la sospensione dello Stato di diritto? Scrive ilfattoquotidiano.it
Ebrei: Ucei su costituzione di una “comunità ebraica a Catania”, “siamo di fronte ad una mera associazione” - E’ quanto precisano in una nota l’Ucei e la Comunità ebraica di Napoli – territorialmente competente per il Meridione – in merito dalla sentenza ... Lo riporta agensir.it