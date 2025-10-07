Comunicato Stampa | Presentazione volume 150 anni dell' immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - “Rio Grande do Sul è il più meridionale degli Stati brasiliani dove vivono oltre 4 milioni di italo discendenti, su una popolazione complessiva di 11 milioni: a ragione può di fatto essere considerato la culla dell'italianità in Brasile. E' quinto nella produzione industriale del Paese grazie ad un PIL che nel 2024 ha fatto registrare un incremento del 4,9% a fronte di una crescita nazionale del 3,4. Potremmo dire che Rio Grande è anche il più veneto tra gli stati brasiliani: lì infatti sono insediate le comunità venete più numerose, oltre a quelle presenti a Santa Caterina e Curitiba, oltre che nei comuni di Santa Teresa e Venda Nova do Migrante nell'Espirito Santo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa presentazione volume 150 anni dell immigrazione italiana nel rio grande do sul

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentazione volume “150 anni dell'immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul”

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa presentazione volumeComunicato Stampa: CRV - Ciambetti: "Codice parlamentare, opera che richiama a responsabilità di custodire le regole" - Raccolta sistematica delle disposizioni rilevanti per l'attività parlamentare”, Presidente Ciambetti “Opera che ci richiama alla responsabilità di custodire ... Scrive laprovinciadicomo.it

comunicato stampa presentazione volumeComunicato Stampa: Presentazione volume “Viaggio all'Inferno” - “Oggi il Consiglio regionale ospita la presentazione di un libro di stretta attualità. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Presentazione Volume