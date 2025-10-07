(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - “Rio Grande do Sul è il più meridionale degli Stati brasiliani dove vivono oltre 4 milioni di italo discendenti, su una popolazione complessiva di 11 milioni: a ragione può di fatto essere considerato la culla dell'italianità in Brasile. E' quinto nella produzione industriale del Paese grazie ad un PIL che nel 2024 ha fatto registrare un incremento del 4,9% a fronte di una crescita nazionale del 3,4. Potremmo dire che Rio Grande è anche il più veneto tra gli stati brasiliani: lì infatti sono insediate le comunità venete più numerose, oltre a quelle presenti a Santa Caterina e Curitiba, oltre che nei comuni di Santa Teresa e Venda Nova do Migrante nell'Espirito Santo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentazione volume “150 anni dell'immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul”