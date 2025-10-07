Comunicato Stampa | Il saluto del Presidente Ciambetti all' aula del Consiglio regionale tinyurlcom msnsa4cn

(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - Questo l'intervento di saluto che il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha rivolto oggi all'aula consiliare di Palazzo Ferro-Fini: “Care colleghe, cari colleghi, oggi probabilmente viviamo insieme l'ultima seduta di questa legislatura. Per me, che ho avuto l'onore di presiedere il Consiglio regionale del Veneto negli ultimi dieci anni, questo è un momento di profonda emozione e di sincera gratitudine. Servire il popolo veneto attraverso l'Assemblea legislativa è stato un privilegio e una responsabilità che ho cercato di onorare con impegno, dedizione e rispetto delle istituzioni, sia qui in Veneto che anche fuori Veneto, sia come coordinatore italiano delle Assemblee legislative regionali sia come capo delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni di Bruxelles. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Il saluto del Presidente Ciambetti all'aula del Consiglio regionale tinyurl.com/msnsa4cn