Comunicato Stampa | CRV - Ok a disposizioni su ultrattività delle leggi di modifica delle circoscrizioni comunali

(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge n. 350, a prima firma del Presidente dell'assemblea legislativa Roberto Ciambetti, già illustrato nel corso della seduta precedente, che - in sintesi - mira a evitare la decadenza, con la fine della legislatura, delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali e a fare salvi i procedimenti già oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio; relatore per l'aula, la consigliera Elisa Cavinato (Lega-LV), correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ok a disposizioni su ultrattività delle leggi di modifica delle circoscrizioni comunali

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Comunicato stampa n. 1060 - 6 ottobre 2025 - Consiglio comunale: mercoledì 8 ottobre seduta straordinaria. - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 143 - X Vai su X

Comunicato Stampa: CRV - Ok a disposizioni su ultrattività delle leggi di modifica delle circoscrizioni comunali - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge n. Secondo iltempo.it

Comunicato Stampa: CRV - Ok a PGR su elenco di Comandanti e Responsabili di polizia locale - Prima commissione, via libera al parere alla Giunta regionale su modalità di iscrizione e tenuta dell’elenco di Comandanti e Responsabili di polizia locale (Arv) Venezia 30 set. Da gazzettadiparma.it