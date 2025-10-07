Comunicato Stampa | CRV - L' opera dell' università brasiliana di Caxias do Sul sui 150 anni dell' immigrazione italiana

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha salutato “la delegazione dell'Università di Caxias do Sul, composta da Gelson Leonardo Rech, Magnifico Rettore, Everaldo Cescon, Pro-Rettore, Anthony Beaux Tessari, Direttore Instituto Memória Histórica e Cultural, Elisa de Fátima Sachet, docente di lingua italiana UCS e Gelson Castellan, Console Onorario d'Italia a Caxias do Sul.” “Il carattere veneto del Rio Grande non si misura solo in numeri, ma anche in termini economici e culturali – ha detto il presidente del Consiglio - La crescita produttiva non è certo frutto di una coincidenza, ma deriva dalla fatica, dal coraggio e dall'intraprendenza dei veneti che hanno letteralmente costruito un intero Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv l opera dell universit224 brasiliana di caxias do sul sui 150 anni dell immigrazione italiana

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - L'opera dell'università brasiliana di Caxias do Sul sui 150 anni dell'immigrazione italiana

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa crv operaComunicato Stampa: CRV - Ciambetti: "Codice parlamentare, opera che richiama a responsabilità di custodire le regole" - Toniato che viene presentata oggi non nasce per caso, ma dall'esperienza e dalla profonda conoscenza ... Si legge su iltempo.it

comunicato stampa crv operaComunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto designa due componenti di comitati scientifici museali - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Crv Opera