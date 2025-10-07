L'autunno porta grandi novità per gli amanti della tecnologia e della casa smart: Durante il Prime Fall, il Al vertice della gamma ECOVACS vi è il nuovo Dal 7 all'8 ottobre, il Per chi desidera un robot compatto ma dalle prestazioni elevate, il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (disponibile sia in nero che in bianco) rappresenta la scelta ideale. Con un'altezza di soli 81 mm, questo modello raggiunge facilmente anche gli spazi più difficili, mentre la potente aspirazione e la stazione OMNI automatizzata assicurano una pulizia completa e senza sforzo. Dal 7 all'8 ottobre, il Infine, per la pulizia delle finestre, ECOVACS propone il La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Ecovacs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Amazon Prime Day 2025: ECOVACS annuncia sconti imperdibili fino a 700€ sui suoi robot per la pulizia