Comunicato Stampa | 43^ edizione Mostra Internazionale d' Illustrazione per l' Infanzia Le Immagini della Fantasia
(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - “Non nascondo che l'appuntamento con Sarmede è, personalmente, uno dei più attesi dell'anno: da tempo il Consiglio regionale ospita la conferenza stampa di presentazione della mostra Le Immagini della Fantasia. La casa dei veneti è di fatto diventata anche la casa dove l'immaginazione, l'illustrazione, la capacità di dare forma e colore ad emozioni e sentimenti riescono a trovare piena espressione. Situato nel pittoresco borgo di Sarmede, nel trevigiano, questo festival celebra l'arte dell'illustrazione per l'infanzia e l'infinita capacità dell'immaginazione umana. Considerare questo evento culturale come un appuntamento dedicato esclusivamente al mondo infantile è frutto di una visione limitata: la testimonianza più preziosa che smentisce questa interpretazione è la vita stessa di Stepan Zavrel, artista che si innamorò di questo angolo del Veneto e contribuì a trasformarlo in un vero e proprio paese delle meraviglie, luogo che è centro del mondo per artisti e illustratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
UIL PA VVF BARI, COMUNICATO STAMPA, Grande soddisfazione per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del Distaccamento di CORATO. https://www.uilpavvf.com/2025/10/06/uil-pa-vvf-bari-comunicato-stampa-grande-soddisfazione-per-lavvio-dei-lavori- - facebook.com Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 143 - X Vai su X
Comunicato Stampa: 43^ edizione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia “Le Immagini della Fantasia" - “Non nascondo che l'appuntamento con Sarmede è, personalmente, uno dei più attesi dell'anno: da tempo il Consiglio ... Secondo iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - 43' Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia ‘Le Immagini della Fantasia’ di Sarmede (TV) - 43esima Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia ‘Le Immagini della Fantasia’ di Sarmede (TV): dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026. Segnala gazzettadiparma.it