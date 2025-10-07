Comunicato Stampa | 43^ edizione Mostra Internazionale d' Illustrazione per l' Infanzia Le Immagini della Fantasia

(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - “Non nascondo che l'appuntamento con Sarmede è, personalmente, uno dei più attesi dell'anno: da tempo il Consiglio regionale ospita la conferenza stampa di presentazione della mostra Le Immagini della Fantasia. La casa dei veneti è di fatto diventata anche la casa dove l'immaginazione, l'illustrazione, la capacità di dare forma e colore ad emozioni e sentimenti riescono a trovare piena espressione. Situato nel pittoresco borgo di Sarmede, nel trevigiano, questo festival celebra l'arte dell'illustrazione per l'infanzia e l'infinita capacità dell'immaginazione umana. Considerare questo evento culturale come un appuntamento dedicato esclusivamente al mondo infantile è frutto di una visione limitata: la testimonianza più preziosa che smentisce questa interpretazione è la vita stessa di Stepan Zavrel, artista che si innamorò di questo angolo del Veneto e contribuì a trasformarlo in un vero e proprio paese delle meraviglie, luogo che è centro del mondo per artisti e illustratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

43^ edizione mostra internazionale d illustrazione per l infanzia le immagini della fantasia

43^ edizione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia "Le Immagini della Fantasia"

43esima Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia 'Le Immagini della Fantasia' di Sarmede (TV): dall'8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026.

