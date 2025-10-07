Comune trattiene 444mila euro alla società dei rifiuti Penali e servizi non resi
Il Comune di San Marcellino guidato dal sindaco Anacleto Colombiano ha disposto la trattenuta di oltre 400mila euro dai pagamenti dovuti alla società Isvec, ex affidataria del servizio di igiene urbana. La decisione, formalizzata in questi giorni dal responsabile dell’area Ambiente e Patrimonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: comune - trattiene
