Comune trattiene 444mila euro alla società dei rifiuti Penali e servizi non resi

7 ott 2025

Il Comune di San Marcellino guidato dal sindaco Anacleto Colombiano ha disposto la trattenuta di oltre 400mila euro dai pagamenti dovuti alla società Isvec, ex affidataria del servizio di igiene urbana. La decisione, formalizzata in questi giorni dal responsabile dell’area Ambiente e Patrimonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

