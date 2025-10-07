Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Situazione insostenibile al passaggio a livello Chiesto alla Regione e a RFI un intervento urgente

La Sindaca Anna Petta: “Code interminabili e disagi quotidiani per i cittadini. Servono nuovi sensori e sistemi di monitoraggio per restituire normalità e sicurezza alla viabilità di Baronissi.”. Sulla questione del passaggio a livello a Baronissi, lungo la tratta f erroviaria Mercato San Severino – Salerno, questa mattina la Sindaca Anna Petta ha inviato una nota ufficiale alla Regione Campania, alla Commissione Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e alla Prefettura di Salerno per denunciare i gravi disagi che quotidianamente vivono automobilisti e residenti: lunghe code, traffico paralizzato e sbarre abbassate per oltre venti minuti anche in assenza di passaggio del treno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it