Un operaio interessato all’acquisto di pneumatici finisce vittima di una truffa online. Ma dopo la sua segnalazione, è stata denunciata una donna. I fatti sono avvenuti a Treia. Un operaio della zona era interessato all’acquisto di un treno di gomme. Così, aveva fatto qualche ricerca online e su una nota piattaforma di e-commerce specializzata negli pneumatici aveva trovato una proposta che sembrava fare al caso suo. Allettato dal prezzo, aveva risposto all’annuncio e quindi aveva effettuato due distinti bonifici bancari, per un importo complessivo di 400 euro, cioè la somma concordata per comprare le gomme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compra le gomme online. Truffato da una 52enne