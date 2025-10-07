Complesso intervento al Mater Dei Hospital di Bari | rimosso grosso tumore della clavicola
Sottoposta a un delicato intervento per un grosso tumore della clavicola destra, che ormai le impediva la mobilità del braccio, ha potuto recuperare l'uso dell'arto grazie all'impianto di una protesi in titanio. L'operazione 'off-limits' sulla giovane paziente, già valutata in sede extraregionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
