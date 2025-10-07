Compagnoni verso Roma Inter | La pressione va su di loro! Roma? Non ha questo obiettivo

Inter News 24 Compagnoni verso Roma Inter. Il giornalista ha commentato così il big match in programma nel prossimo turno di campionato. Maurizio Compagnoni, telecronista di SkySport, ha parlato della difficile settimana che attende l’ Inter dopo la pausa internazionale. La squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare sfide cruciali in campionato contro la Roma all’Olimpico e poi contro il Napoli al Maradona, due squadre al vertice della classifica che rappresentano test importanti per misurare le ambizioni dei nerazzurri. SUL MOMENTO DELL’INTER – «Una prova importante per la Roma ma la pressione va sull’Inter perché i giallorossi non hanno come obiettivo lo scudetto come i nerazzurri e dopo la sconfitta contro Udinese e Juve la squadra di Chivu è in una condizione fantastica anche se un po’ in ritardo rispetto alla formazione di Gasperini e al Napoli di Conte». 🔗 Leggi su Internews24.com

