Compagnoni verso Roma Inter | La pressione va su di loro! Roma? Non ha questo obiettivo
Inter News 24 Compagnoni verso Roma Inter. Il giornalista ha commentato così il big match in programma nel prossimo turno di campionato. Maurizio Compagnoni, telecronista di SkySport, ha parlato della difficile settimana che attende l’ Inter dopo la pausa internazionale. La squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare sfide cruciali in campionato contro la Roma all’Olimpico e poi contro il Napoli al Maradona, due squadre al vertice della classifica che rappresentano test importanti per misurare le ambizioni dei nerazzurri. SUL MOMENTO DELL’INTER – «Una prova importante per la Roma ma la pressione va sull’Inter perché i giallorossi non hanno come obiettivo lo scudetto come i nerazzurri e dopo la sconfitta contro Udinese e Juve la squadra di Chivu è in una condizione fantastica anche se un po’ in ritardo rispetto alla formazione di Gasperini e al Napoli di Conte». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: compagnoni - verso
Un’occasione per rendere omaggio ai tanti #campioni che hanno dato lustro alla provincia di #Sondrio e all’#Italia. Da Deborah #Compagnoni ad Arianna #Fontana,dal canottiere Franco #DePedrina fino al Ct storico della Valanga Azzurra Mario #Cotelli POS - X Vai su X
Il lunedì è terminato! Incamminiamoci verso il domani! Scatto presso il rifugio del Tetto Giallo, che si chiama? Ditelo voi! - facebook.com Vai su Facebook
Alla ripresa Roma-Inter, Compagnoni: “Pressione tutta sui nerazzurri. Sono…” - Il commento del telecronista rispetto al momento dell'Inter e alla partita contro la Roma che si giocherà dopo la sosta ... Da msn.com
Roma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter - Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabol ... Scrive calcionews24.com