Como ladro affamato mangia e fa la spesa gratis al supermarket | prima scappa e poi aggredisce il vigilante
Como, 7 ottobre 2025 – Arrestato dalla polizia un 27enne per tentata rapina. È accaduto ieri, 6 ottobre, vero le 15 in un supermercato di piazza Matteotti a Como. L'uomo, di origine tunisine, aveva inizialmente consumato del cibo dagli scaffali per poi uscire dal supermarket con della merce nascosta sotto il giubbotto. Il 27enne, dopo aver aggredito un'addetta alla vigilanza, si è dato alla fuga con la merce rubata. Lomazzo, minacciano e rapinano un 19enne sul treno sotto effetto della droga del sorriso Da Milano e Como . La polizia, giunta sul luogo dopo la segnalazione da parte del responsabile, lo ha rintracciato mentre si allontanava a piedi per lungolario Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
