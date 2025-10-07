Como due giovani sorpresi tra le auto del centro sportivo | il palo fugge ma vengono presi dagli agenti

7 ott 2025

Due giovani sono stati denunciati per tentato furto a Como dopo essere stati sorpresi tra le auto del centro sportivo di Ponte Chiasso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Due giovani sono stati denunciati per tentato furto a Como dopo essere stati sorpresi tra le auto del centro sportivo di Ponte Chiasso.

