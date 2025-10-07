Como due giovani sorpresi tra le auto del centro sportivo | il palo fugge ma vengono presi dagli agenti
Due giovani sono stati denunciati per tentato furto a Como dopo essere stati sorpresi tra le auto del centro sportivo di Ponte Chiasso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: como - giovani
L'uomo con l'ombrello che segue i giovani di notte a Como: il racconto terrificante
Como, favola dei giovani o di potenti miliardari?
Como, ubriachi e molesti lanciano bottiglie di vetro contro un balcone: denunciati 2 giovani
Tanto pubblico ed entusiasmo a mille a Gravedona, sul lago di Como, per la finale regionale degli Oscar Green di Coldiretti Lombardia, i riconoscimenti promossi da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione degli imprenditori agricoli “under”. - facebook.com Vai su Facebook
Como, due giovani sorpresi tra le auto del centro sportivo: il “palo” fugge ma vengono presi dagli agenti - Due giovani sono stati denunciati per tentato furto a Como dopo essere stati sorpresi tra le auto del centro sportivo di Ponte Chiasso. Da virgilio.it
Rissa e violenza a Como, 37enne interviene per difendere l'amico e viene picchiato da due ragazzi francesi - Due giovani francesi denunciati a Como per lesioni personali dopo aver aggredito un uomo che tentava di sedare una lite in strada. Lo riporta virgilio.it