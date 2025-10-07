Commozione e lacrime al funerale di Lorenzo Nucheli e del comandante Mettini

Oggi è il giorno del dolore, il giorno dell'ultimo saluto al comandante del 70° Stormo, il generale di brigata aerea Simone Mettini, e dell’allievo ufficiale pilota Lorenzo Nucheli, il giovane di 19 anni di Serrone (Frosinone) morti nell’incidente aereo del primo ottobre a Sabaudia. I funerali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

