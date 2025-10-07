Commissario per l’erosione Pichetto Fratin è favorevole | Una strategia nazionale evitando scorciatoie
Amianto ancora sepolto, un mare che divora inesorabilmente la costa e un futuro incerto per migliaia di lavoratori: è questo il drammatico quadro che il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, si è trovato davanti ieri mattina a Massa. L’incontro, in Comune, svoltosi alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dell’assessore all’ambiente Roberto Acerbo, della delegata alle bonifiche Catia Ricci, del sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e di diversi esponenti locali di Forza Italia, ha posto al centro del dibattito due delle più gravi emergenze del territorio apuano: la bonifica dell’ex colonia Torino, un Sito di interesse nazionale contaminato, e l’ erosione costiera, un fenomeno che continua a cancellare metri di arenile, mettendo a rischio circa 100mila posti di lavoro legati al turismo balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Commissario per l'erosione. Pichetto Fratin è favorevole: "Una strategia nazionale evitando scorciatoie" - Incontro promosso da Forza Italia in Comune alla presenza del sindaco "Prima serve un'approfondita conoscenza delle specificità di ogni territorio".
