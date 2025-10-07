come riconoscere la dipendenza da cortisolo

Il cortisolo è noto come il famigerato “ ormone dello stress”. Svolge un ruolo importante nel regolare molte funzioni del nostro organismo. È in grado di influenzare la risposta del sistema immunitario all’attacco di virus e batteri, la funzione metabolica e persino la risposta infiammatoria. Quando il suo livello è elevato può dar vita ad una sorta di dipendenza in cui ci si sente sempre messi a dura prova e si sperimenta uno strano senso di costante allerta. Ciò può portare degli scompensi del sistema nervoso e non solo. A livello fisico si possono avere conseguenze rischiose come un aumento dei livelli di glicemia nel sangue, ipertensione e un incremento del grasso addominale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

