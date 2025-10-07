Come Ponti sul Mondo – Storie di Vita Racconti di Missione mostra-omaggio al Giubileo dei migranti e del mondo missionario
"Come Ponti sul Mondo – Storie di Vita, Racconti di Missione" è la mostra immersiva allestita presso la Sala della Grande Quadreria del Complesso Santo Spirito in Sassia.L'esposizione sarà visitabile fino al 16 novembre 2025 a ingresso libero. Un omaggio in occasione del Giubileo dei migranti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
A Roma la mostra immersiva sui missionari “Come Ponti sul Mondo”
