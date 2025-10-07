I familiari delle persone affette da Alzheimer, o altre patologie neurodegenerative, spesso non sanno come gestire l’assistenza della persona cara. Per far fronte a questa esigenza l’Asst Rhodense organizza un corso di formazione per i caregiver per ‘informare e formare’ nella gestione a domicilio del paziente. Il percorso di otto incontri vedrà la partecipazione di professionisti specializzati in neuro psicologia e assistenza socio sanitaria. "Durante questi incontri si parlerà della conciliazione dei tempi di assistenza e di lavoro fuori casa, dell’adattamento della casa alla nuova condizione del malato, della gestione sanitaria del malato, come visite mediche, educazione terapeutica, dell’organizzazione pratica dell’accudimento – spiega Daniele Perotta (nella foto), direttore del centro Alzheimer –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come "gestire" i familiari con l’Alzheimer