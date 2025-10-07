Come capisco se mio figlio ha la dermatite atopica?

Salve dottore, il mio bimbo di 14 mesi si gratta spesso la pelle, che appare secca e arrossata, soprattutto sulle pieghe dei gomiti e dietro le ginocchia. Può trattarsi di dermatite atopica? In questi casi basta una crema idratante o è necessario un trattamento specifico? Il problema è cominciato da un mesetto. La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Come capisco se mio figlio ha la dermatite atopica?”

