Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Wuhan con l’eliminazione di Andreeva | l’ostacolo principale resta però concreto

Jasmine Paolini comincerà domani il suo cammino nel WTA 1000 di Wuhan 2025, sfidando la wild card cinese Yue Yuan dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di settima testa di serie del seeding. L’azzurra, protagonista sin qui di un ottimo swing asiatico tra BJK Cup e Pechino, va a caccia di punti vitali in ottica qualificazione per le WTA Finals di Riad. Ricordiamo infatti che la 29enne toscana sarebbe ad oggi la prima delle escluse dal Master di fine anno, occupando in questo momento la nona posizione nella Race stagionale a quota 3751 punti con un distacco di soli 55 punti dall’ottava piazza della kazaka Elena Rybakina e di 568 dal settimo posto di Mirra Andreeva, già eliminata dal torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

