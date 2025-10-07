Come aprire un casinò online in Italia
Le regole per aprire un casinò online variano in base alla legislazione del Paese in cui si intende offrire il servizio. In italia il mercato è regolamentato in regime di monopolio dallo Stato, che gestisce l'intero comparto, gioco da remoto e sul territorio, attraverso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Oltre a stabilire regole e requisiti che gli operatori di gioco devono avere, l'ADM ne contingenta il numero. Questo avviene attraverso il sistema delle concessioni, disponibili in numero chiuso e soggette a una serie di requisiti e a una complessa procedura di affidamento. Ottenere tale concessione è l'unico modo per poter aprire un sito di gioco in maniera legale in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: aprire - casin
Dopo un’estate da record, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara ad aprire la stagione 2025/2026 al Teatro dell’Opera del Casinò con un cartellone ricco e variegato. #AnimaPerSanremo - facebook.com Vai su Facebook
Aprire un casinò a Cipro Nord sarà molto più facile - X Vai su X
Come aprire un casinò online in Italia - Le regole per aprire un casinò online variano in base alla legislazione del Paese in cui si intende offrire il servizio. Riporta iltempo.it