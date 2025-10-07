Le regole per aprire un casinò online variano in base alla legislazione del Paese in cui si intende offrire il servizio. In italia il mercato è regolamentato in regime di monopolio dallo Stato, che gestisce l'intero comparto, gioco da remoto e sul territorio, attraverso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Oltre a stabilire regole e requisiti che gli operatori di gioco devono avere, l'ADM ne contingenta il numero. Questo avviene attraverso il sistema delle concessioni, disponibili in numero chiuso e soggette a una serie di requisiti e a una complessa procedura di affidamento. Ottenere tale concessione è l'unico modo per poter aprire un sito di gioco in maniera legale in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Come aprire un casinò online in Italia