Come aprire un B&B a Verona | norme 2025
I bed and breakfast sono una formula di ospitalità sempre più apprezzata: convenienti, familiari e spesso situati in zone comode o di particolare bellezza. A Verona, città d’arte e turismo, aprire un B&B è una scelta che molti valutano per valorizzare la propria abitazione e ottenere un reddito. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: aprire - verona
Finalmente torna un nuovo weekend di grande calcio… Ad aprire il turno di Serie A stasera è la partita Verona-Sassuolo! Oggi a “Tutti in Gioco” abbiamo affrontato tantissime tematiche molto interessanti, se vi siete persi la diretta potete rivederla nell’app @da - facebook.com Vai su Facebook
Arena di Verona, la Regione dà il via libera per 6mila spettatori a concerto - 000 spettatori durante il prossimo Festival lirico e gli altri concerti musicali. Da ilgazzettino.it