Come abbinare le ballerine nere secondo le star | 5 idee chic per l’autunno

Iodonna.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L e indossava Audrey Hepburn negli anni Cinquanta, Kate Moss negli anni Duemila e oggi tornano ai piedi delle nuove muse dello street style. Le ballerine nere sono l’evergreen che non conosce stagione: e questo autunno, le star insegnano come reinventarle con un twist moderno. Vittoria Ceretti conquista Parigi in mini dress nero e ballerine X Come abbinare le ballerine nere in questo momento? Le celebrity hanno la risposta, o meglio, il look pronto. Da quelli minimal di Kendall Jenner e Jennifer Lawrence alle versioni ricercate di Zoe Kravitz e Camilla Cabello, ecco 5 outfit da copiare per indossarle come fanno le esperte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In questa notizia si parla di: abbinare - ballerine

