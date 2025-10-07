Finisce la storia tra una delle coppie più famose della musica italiana: i ComaCose, coppia artistica e nella vita composta da Fausto Lama e Francesca Mesiano in arte California, si sono lasciati. I ComaCose si sono lasciati: l’annuncio sui social. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni», hanno scritto sui social, aprendosi sui motivi della rottura: «La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Coma_Cose, perché l’amore è finito: l’annuncio della coppia