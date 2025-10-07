Coma_Cose perché l'amore è finito | l'annuncio della coppia
Finisce la storia tra una delle coppie più famose della musica italiana: i ComaCose, coppia artistica e nella vita composta da Fausto Lama e Francesca Mesiano in arte California, si sono lasciati. I ComaCose si sono lasciati: l’annuncio sui social. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni», hanno scritto sui social, aprendosi sui motivi della rottura: «La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere». 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: coma - cose
Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale
Coma Cose: Un Addio Emotivo Dopo una Lunga Carriera nel Mondo della Musica
COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico
Coma Cose, la divisione: la casa nella periferia di Milano, il conto Intesa San Paolo e la società in cui contava più lui di lei - X Vai su X
I Coma Cose si sono sciolti. I loro concerti, in programma a ottobre, sono stati annullati. La strana parabola di un duo che era partito da interessanti basi indie ed era approdato a un pop alla Ricchi e Poveri... - facebook.com Vai su Facebook