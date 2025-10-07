Coma Cose si sono lasciati per un tradimento? Lei baciava Roby il gossip sulla separazione

Dopo anni di carriera condivisa e un amore celebrato anche sul palco di Sanremo, i ComaCose hanno annunciato la fine della loro relazione sentimentale e professionale. La notizia ha lasciato spiazzati i fan, soprattutto perché arriva a solo un anno dal matrimonio celebrato a Milano, a Palazzo Reale. L’annuncio è arrivato via social con un messaggio congiunto, pubblicato il 6 ottobre, in cui Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) spiegano le ragioni della rottura. Dietro le parole misurate del comunicato ufficiale, però, si riaffacciano anche i rumors di un presunto tradimento, circolati già nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Coma Cose si sono lasciati per un tradimento? «Lei baciava Roby», il gossip sulla separazione

